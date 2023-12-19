В Рыбном союзе заявили о снижении рентабельности рыбопереработчиков до 15%

Глава союза Александр Панин сообщил, что потребление рыбы с 2014 года по текущий момент сократилось на 30% - с 27 кг до 19 кг

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рентабельность рыбопереработчиков в РФ в 2023 году снизилась до 15% против 18% в 2022 году, в 2024 году тренд, вероятно, сохранится. Об этом журналистам заявил глава Рыбного союза Александр Панин.

"На протяжении всего 2023 года переработчикам рыбы приходилось искать баланс между ростом цен на основные виды сырья, на упаковку и другие компоненты производства, чтобы затормозить рост отпускных цен и сохранить качество продукта. В условиях падения потребления рыбы, которое наблюдается последние годы, удержание лояльности и доверия покупателя - важнейшая задача. Поэтому часть издержек производителям пришлось взять на себя. В результате рентабельность рыбопереработчиков по итогам неполного 2023 года снизилась с 18% до 15%. В 2024 году тренд, скорее всего, сохранится", - сказал Панин.

Он отметил, что сложившаяся ситуация негативным образом сказывается, в том числе и на инвестиционной привлекательности отрасли рыбопереработки.

Кроме того, в настоящее время наблюдается падение потребления рыбной продукции у россиян, которое продолжается с 2014 года. Потребление рыбы с 2014 года по текущий момент сократилось на 30% - с 27 кг до 19 кг. "Последние три года - это скорее стагнация, не падение. Мы обвалились к 2019-2020 годам, и, соответственно, последние три года - это стагнация", - пояснил Панин.

"Ничего хорошего в этом тренде нет. Учитывая, что Минздрав установил рациональную норму потребления в размере 28 кг на душу населения в год. Соответственно, получается, что мы не выполняем эти нормы как минимум на 30%", - добавил глава союза.