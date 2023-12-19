Бывшая дочерняя компания "Газпрома" SEFE подписала контракт на закупки газа у Норвегии

Речь идет о контракте сроком на 10 лет

ОСЛО, 19 декабря. /ТАСС/. Германская компания Securing Energy for Europe (SEFE), которая раньше являлась дочерней структурой "Газпрома", подписала контракт с норвежской компанией Equinor на поставку газа сроком на 10 лет до 2034 года. Об этом говорится в пресс-релизе соглашения, размещенном на сайте Equinor.

Согласно контракту, размер поставок в Германию составит 111 ТВтч (около 10 млрд куб. м) природного газа в год, что эквивалентно одной трети ее промышленного спроса. Также предусматривается контракт на пять лет по истечению нынешнего в общей сложности на 319 ТВтч (около 29 млрд куб. м).

"Это [соглашение] - ответ на потребность Европы в долгосрочных и надежных поставках энергии. Оно является путем к масштабной декаборнизации", - заявил генеральный директор Equinor Андреас Опедаль. "Соглашение о поставках энергоносителей из Норвегии приближает нас к общей цели - декаборнизация энергетического сектора и одновременно обеспечение энергетической безопасности. Закупка энергоносителей у Норвегии обеспечивает устойчивые и перспективные поставки для европейских, в частности немецких, клиентов в промышленном и домашнем секторах", - отметил со своей стороны генеральный директор SEFE Эберт Леге.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", а также российский трубопроводный газ из-за диверсий на трех ветках "Северных потоков". Исследование швейцарской консалтинговой фирмы Prognos показало, что цены на электроэнергию в ФРГ в ближайшие годы останутся высокими, если поставки российского газа в республику не возобновятся в полном объеме.