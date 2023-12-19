В Винницкой области сообщили о возобновлении электроснабжения после аварии на ТЭС

Отмечалось, что инцидент не связан с боевыми действиями

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение нескольких районов Винницкой области после аварии на Ладыжинской ТЭС, расположенной в регионе. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Борзов.

"Электроснабжение в Винницкой области полностью восстановлено", - написал он в Telegram-канале. По словам руководителя региона, был обесточен Гайсинский район, а также частично Могилев-Подольский и Тульчинский районы.

Ранее энергетическая компания "Винницаоблэнерго" сообщила, что часть районов Винницкой области остался без электроснабжения из-за аварии на Ладыжинской ТЭС. Отмечалось, что инцидент не связан с боевыми действиями.