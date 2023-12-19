В Минэнерго Белоруссии назвали вбросы о БелАЭС попыткой дискредитировать проект с РФ

По мнению замминистра Михаила Михадюка, у МАГАТЭ нет претензий к белорусскому проекту

МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Различного рода вбросы в СМИ по поводу нештатных ситуаций на БелАЭС - это попытка дискредитировать совместный с Россией проект. Об этом заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк, комментируя публикацию агентства Bloomberg о нештатной ситуации на объекте в 2022 году.

"Выпад, который сегодня появился в СМИ, это очередная попытка дискредитировать, очернить наш совместный с Российской Федерацией проект. Время покажет, и оно уже показывает: станция работает надежно", - сказал Михадюк, фрагмент интервью которого опубликовала пресс-служба Минэнерго. Замминистра также назвал публикацию "попыткой дискредитировать через этот проект добрые отношения с нашим старшим братом в Российской Федерации". Конструктивное взаимодействие с госкорпорацией "Росатом" "наращивает мускулы" белорусской экономики, убежден он.

Михадюк обратил внимание, что нападки по поводу строительства БелАЭС происходят с первого дня реализации проекта. "За период сооружения станции мы всегда были открыты для всех международных организаций, в том числе различных миссий МАГАТЭ, и ответили на все вопросы, которые поступали", - сказал замминистра. Он напомнил, что при принятии решения о строительстве АЭС белорусский президент поставил главное жесткое условие - это безопасность станции, из этого и исходили.

По мнению замминистра, у МАГАТЭ нет претензий к белорусскому проекту. "Это сложнейший проект: технологически сложный и в организационном плане. На всех стадиях, если мы видели, что можно усовершенствовать, повысить надежность с учетом опыта эксплуатации аналогичных станций <…>, мы этот опыт принимали", - заверил Михадюк. По его словам, этот подход потребовал дополнительных проверок и незначительных корректировок проектных решений. "Мы не враги себе и соседним странам. Понимаем ответственность", - сказал замминистра.

Он также указал на то, что штат станции полностью укомплектован высококвалифицированными кадрами. "Мы заранее, еще в 2008 году, приняли госпрограмму подготовки кадров <…>. Станция у нас укомплектована полностью штатом, необходимым для нормальной эксплуатации", - сказал он. По его оценке, для корпорации "Росатом" белорусский проект был приоритетным, к нему были привлечены "лучшие российские силы".

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, второй - в текущем году.