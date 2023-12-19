Минсельхоз заявил, что в новых регионах засеяли на 21% больше озимых, чем в 2022 году

Отмечается, что увеличивать посевные площади аграриям регионов помогают меры государственной поддержки и сельхозтехника, полученная ими на условиях льготного лизинга

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Аграрии новых субъектов РФ завершили сев озимых культур, засеяв культурами 1,5 млн га, что на 21% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

"Новые регионы завершили сев озимых культур. Засеяно 1,5 млн га, что на 21% больше показателя 2022 года", - приводится информация Минсельхоза РФ в телеграм-канале правительства ЛНР.

Отмечается, что увеличивать посевные площади аграриям регионов помогают меры государственной поддержки и сельхозтехника, полученная ими на условиях льготного лизинга.

В Минсельхозе РФ также сообщили, что аграрии новых субъектов России начали подготовку к весенне-полевым работам: закупают минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, подготавливают технику.