ЕС приостановит торговые пошлины на товары из США до конца марта 2025 года

Меры вводятся в отношении мотоциклов, одежды и крепкого алкоголя

БРЮССЕЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Евросоюз временно приостановит торговые пошлины на ряд товаров из США до конца марта 2025 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте сообщества.

ЕС приостановит на 15 месяцев пошлины на мотоциклы, одежду и крепкий алкоголь. США в свою очередь воздержатся от пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС, введенных в 2018 году занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом.

Агентство Bloomberg сообщило 6 октября, что ЕC и США работают над тем, чтобы подписать временное соглашение по торговле сталью и алюминием для предотвращения роста пошлин на трансатлантическую торговлю. Речь идет о предварительных договоренностях, касающихся решения проблемы избыточных сталеплавильных мощностей, а также выбросов парниковых газов в сталелитейном и алюминиевом секторе. По информации агентства, сделка также предусматривает новые тарифы на сталь, введение которых должно быть направлено против якобы нерыночных практик таких стран, как КНР, которую западные страны обвиняют в демпинге. По итогам саммита, состоявшегося 20 октября, сторонам не удалось достичь соглашения ни по одному из вышеуказанных пунктов.

С января 2022 года США приостановили действие тарифов и ввели систему квот, что позволяет беспошлинно ввозить в страну до 3,3 млн тонн стали из ЕС и 384 тыс. тонн алюминия. Еврокомиссия заявила о несправедливости системы, так как в прошлом году на импортированную сталь были введены пошлины на сумму около $264 млн, в то время как Европа отменила ответные пошлины.