Совет директоров "Газпрома" утвердил снижение инвестиций в 2024 году на 20%

Общий объем финансирования инвестиционной программы составит 1 573,627 трлн рублей, сообщили в холдинге

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" утвердил снижение инвестиционной программы и бюджета на 2024 год на 20% по сравнению с 2023 годом - до 1,574 трлн рублей, следует из сообщения холдинга.

"Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2024 год. Показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным Правлением ПАО "Газпром" в ноябре 2023 года. Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2024 год составит 1 573,627 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объеме.

Среди приоритетных проектов компании - развитие центров газодобычи на Ямале и Востоке России, газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", газификации российских регионов, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа.

Ранее правление "Газпрома" одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2024 год, согласно которым объем финансирования инвестпрограммы может сократиться до 1,574 трлн рублей, что на 20% ниже планируемого уровня 2023 года.

В октябре совет директоров "Газпрома" понизил объем инвестиционной программы на 2023 год на 14,5% - до 1,966 трлн рублей против планируемых ранее 2,3 трлн рублей из-за изменения макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры.