В "Газпроме" ожидают уверенные финансовые результаты в 2023 году

Замглавы холдинга Фамил Садыгов сообщил, что в 2023 году компания получит более 4 трлн рублей поступлений от продажи газа и 3,4 трлн рублей поступлений по другим видам деятельности

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Газпром" ожидает уверенных финансовых результатов по итогам 2023 года. Уровень долговой нагрузки останется ниже значения, после которого могут быть изменены выплаты дивидендов, сообщил замглавы холдинга Фамил Садыгов. Его слова приводятся в сообщении компании.

"В 2023 году "Газпром" ожидает уверенные финансовые результаты. Несмотря на снижение цен и объемов экспорта газа по сравнению с предыдущим годом, в 2023 году "Газпром" получит более 4 трлн рублей поступлений от продажи газа и 3,4 трлн рублей поступлений по другим видам деятельности. Такие результаты обеспечиваются в том числе растущими поставками газа в Китай", - отметил Садыгов.

"Газпром" в 2023 году сократит операционные расходы по газовому бизнесу более чем на 1 трлн рублей к плану, к концу года будет иметь в распоряжении более 420 млрд рублей денежных средств, а также планирует иметь резервный фонд более 180 млрд рублей ликвидных средств на счетах к концу 2024 года.

"Уровень долговой нагрузки по показателю чистый долг/EBITDA по итогам 2023 года останется на комфортном уровне и составит 2,3. Напомню, что, согласно действующей дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5", - уточнил Садыгов, добавив, что общий долг группы "Газпром" в 2024 году существенно не изменится по отношению к 2023 году.

"Газпром" в 2023 году активно и успешно работал на российском рынке долгового капитала. Без учета замещающих облигаций, в 2023 году "Газпром капитал" разместил выпуски облигаций с фиксированным купоном и с плавающей ставкой на 245 млрд рублей, а также были привлечены 270 млрд рублей с помощью бессрочных облигаций, часть из которых предназначена для финансирования газификации регионов и обладает государственной гарантией по выплате купонов.

Планы на 2024 год

Бюджет "Газпром" на 2024 год является умеренно консервативным и сбалансированным, заявил Садыгов. Компания в соответствии с контрактом планирует нарастить поставки газа в Китай по "Силе Сибири".

"Мы продолжаем оптимизацию затрат. На 2024 год мы сократили бюджет операционных расходов дочерних обществ газового бизнеса на 206 млрд рублей. Привлечение финансовых заимствований в 2024 году предусмотрено на уровне погашения основного долга с учетом его валютной переоценки. В результате мы ожидаем, что общий долг Группы "Газпром" в следующем году существенно не изменится по отношению к 2023 году", - сообщил топ-менеджер "Газпрома".

Инвестиции "Газпрома" на 2024 год утверждены на уровне 1,57 трлн руб. (с НДС).

Объем налогов

Садыгов отметил, что объем налоговых выплат "Газпрома" в 2023 году составит 2,5 трлн рублей, включая 600 млрд рублей дополнительного НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых).

"По нашей оценке, общий объем налоговых выплат головной компании в 2023 году составит 2,5 трлн рублей, в том числе 600 млрд рублей дополнительных начислений по НДПИ", - приводит "Газпром" слова Садыгова.

При этом компания отмечает, что сократила операционные расходы в этом году на более 1 трлн рублей от запланированного уровня. "В 2023 году мы, как и прежде, осуществляли строгий контроль операционных расходов по газовому бизнесу - по сравнению с первоначальным планом они сократятся более чем на 1 трлн рублей даже в условиях значительных налоговых платежей", - говорится в сообщении.

НДПИ для "Газпрома" был повышен на 50 млрд рублей ежемесячно в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. Таким образом, с "Газпрома" будет суммарно собрано дополнительно 1,8 трлн рублей выплат НДПИ в 2023-2025 годах.

За 2022 год компания выплатила около 5 трлн рублей налогов.

Показатель EBITDA

Садыгов заявил, что "Газпром" ожидает, что EBITDA группы по итогам 2023 года может составить около 2,2 трлн рублей, в нефтяном сегменте - превысит 1 трлн рублей.

"По нефтяному сегменту группы "Газпром" результаты также выглядят уверенно - по итогам года его EBITDA превысит 1 трлн рублей. В результате мы ожидаем, что общий показатель EBITDA группы "Газпром" за 2023 год составит около 2,2 трлн рублей", - сказал он.

Показатель EBITDA группы "Газпром" за 2022 год составил 3,6 трлн рублей, что сопоставимо с рекордным результатом 2021 года.