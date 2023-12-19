Паром "Генерал Черняховский" запустили на линии с Калининградом в беспилотном режиме

Церемония состоялась в рамках международного форума "Цифровая транспортация"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первое в России морское судно совершит полностью беспилотный рейс. Экопаром "Генерал Черняховский", обслуживающий морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом, вышел на линию Усть-Луга - Калининград. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии запуска, которая состоялась в рамках международного форума "Цифровая транспортация".

В торжественной церемонии в формате видео-участия принял первый вице-премьер России Андрей Белоусов, заместитель министра транспорта Александр Пошивай, президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

"Сегодня мы запускаем в первый автономный рейс морской паром "Генерал Черняховский". Отмечу, что это не тестовый запуск. Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы", - сказал Белоусов. Он отметил, что запуск парома в автономном режиме - это результат работы, которая шла в течение нескольких лет.

"Благодаря реализации проекта, Россия является одним из мировых лидеров в разработке и применении автономного судовождения. Поздравляю всех участников проекта", - добавил он.

В свою очередь Пожидаев отметил, что компания гордится участием в этом проекте.

"Это огромные паромы, двухсотметровые. Это, для сравнения, два футбольных поля длиной. И, соответственно, я очень горжусь командой, которая занималась внедрением, потому что несколько раз побывал на паромах, просто оценил трудовой подвиг коллег, которые заставили собственно системы корабельные работать в автономной навигационной системе воедино и слаженно", - сказал он.

О пароме

"Генерал Черняховский" - первый в России морской экопаром с автономным управлением, работающий на стратегически важной линии между морскими портами Усть-Луга и Калининград. Судно построено по заказу ФГУП "Росморпорт", оборудовано системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group.