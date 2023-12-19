Суд отказался взыскать с Warner Music 185 млн рублей по иску Big Baby Tape

Исполнитель требовал взыскать с ответчика эту сумму в качестве компенсации за нарушение авторских прав

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказался взыскать 185 млн рублей с лейбла Warner Music по требованию рэпера Big Baby Tape (настоящее имя - Егор Ракитин). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил в полном объеме требования искового заявления Ракитина Е. О. к ООО "Ворнер мьюзик" с требованием взыскать с ответчика 185 млн рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав", - сказали в пресс-службе.

Warner Music Group входит в большую тройку компаний звукозаписи, к которой также относят Sony Music и Universal Music. В марте 2022 года все три компании приостановили работу в России.

Big Baby Tape ведет свою творческую деятельность с 2017 года. Ранее в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков, однако суд не стал его рассматривать в связи с выявленными нарушениями при его оформлении.