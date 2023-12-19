ГК "Элемент" увеличила в 2023 году выпуск чипов для документов и карт более чем в 2,5 раза

Речь идет о 7,5 млн штук

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. ГК "Элемент" - предприятие в сфере микроэлектроники - в 2023 году увеличила производство чипов для документов и банковских карт более чем в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, до 7,5 млн штук. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Группа компаний "Элемент", крупнейший производитель микроэлектроники в РФ, сообщает о росте производства чипов для документов и банковских карт в 2023 году в 2,6 раза по сравнению с 2022 годом, до 7,5 млн штук", - сказали в пресс-службе. Около 4 млн чипов, произведенных предприятием в 2023 году, предназначены для загранпаспортов.

По данным компании, рост показателей был достигнут благодаря переходу на отечественные материалы и практикам бережливого производства.

В пресс-службе предприятия также сообщили, что производство нацелено на дальнейшее расширение, с учетом ожиданий того, что в ближайшие годы потребности российского рынка в отечественных чипах будут существенно расти.

В состав ГК "Элемент" входят восемь центров разработки и семь фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры. Выпуск этих категорий микросхем ведет АО "Микрон" - дочернее предприятие ГК "Элемент".