"Россети" направили свыше 37 млрд рублей на развитие энергокомплекса Петербурга

"Россети" в 2023 году подключили к сетям более 50 жилых комплексов, несколько школ и детских садов, промышленных и спортивных объектов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Россети" в текущем году направили свыше 37 млрд рублей на развитие энергокомплекса Санкт-Петербурга, говорится в сообщении группы по итогам рабочей встречи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и генерального директора электросетевого холдинга Андрея Рюмина.

В ходе встречи стороны обсудили комплекс мер по обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения города, а также вопросы технологического присоединения к сетям новых потребителей, уточняется в сообщении.

По словам Беглова, которые приводятся в сообщении, в Петербурге проводится планомерная модернизация объектов энергетики, активное участие в котором принимает компания "Россети". "Это системообразующая организация. Она строит новые и реконструирует существующие электросети, создает современные мощные подстанции. Все новые объекты проектируются с учетом планов развития города", - сказал губернатор.

Как отметил Рюмин, в 2023 году "Россети" направили более 37 млрд рублей на развитие магистральных сетей и распределительного комплекса Санкт-Петербурга. "Мы уже ввели в работу несколько высокоавтоматизированных подстанций. В ближайшее время завершим реконструкцию объекта ГОЭЛРО - центра питания 330 кВ "Завод Ильич", модернизацию кабельных сетей 35 кВ в Выборгском, Петроградском и Калининском районах. Вся эта инфраструктура ориентирована на решение конкретных задач: строительство нового жилья, реализацию делового и туристического потенциала города", - отметил глава ПАО "Россети".

"Россети" в 2023 году подключили к сетям более 50 жилых комплексов, несколько школ и детских садов, промышленных и спортивных объектов. В том числе обеспечен мощностью ледовый комплекс "СКА Арена", который стал крупнейшим хоккейным стадионом. Реализован проект для строительства Широтной магистрали скоростного движения. Организовано электроснабжение значимых мероприятий - Петербургского международного экономического форума, саммита Россия - Африка.

Также Беглов и Рюмин обсудили развитие инфраструктуры для электротранспорта в соответствии с подписанным в этом году соглашением. Сегодня в Санкт-Петербурге работают 60 станций "Россети Ленэнерго", 48 из которых - быстрые "зарядки".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.