FT назвала человеком года главу компании, создавшей "Оземпик"

Ларса Йоргенсена отметили за роль в разработке средств от диабета, на создание которых у Novo Nordisk ушло несколько десятилетий

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Газета Financial Times назвала человеком года главу датской фармацевтической компании Novo Nordisk, создавшей лекарство от диабета "Оземпик", которое часто используется для снижения веса, Ларса Йоргенсена.

Как пишет газета, Йоргенсен был отмечен за его роль в реализации новой "модели упорных, настойчивых, но преобразующих инноваций". Речь идет о разработке средств от диабета "Вегови" и "Оземпик", на создание которых у компании ушло несколько десятилетий. Издание отмечает, что, по оценкам британского банка Barclays, под руководством Йоргенсена продажи "Вегови" в этом году достигнут $4,2 млрд, а в следующем - $7,3 млрд. Ожидается, что доходы от реализации "Оземпика" составят $13,3 млрд в 2023 году и $16,5 млрд в 2024 году.

Летом сообщалось, что в отношении фармкомпании были поданы иски в американский суд из-за того, что она якобы не предупреждала пациентов о риске развития серьезных проблем с желудком после приема "Оземпика".