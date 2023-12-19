Замглавы РЖД заявил об интеграции ИИ в большинство сервисов в ближайшие 10-15 лет

По словам Евгения Чаркина, половина обращений клиентов компании обрабатывается с помощью речевых сервисов и роботов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. РЖД интегрируют искусственный интеллект в ближайшие 10-15 лет в информационные системы. Большая часть взаимодействия будет осуществляться без участия человека. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин в ходе форума "Цифровая транспортация"

"Мы прогнозируем, что в ближайшие 10-15 лет искусственный интеллект будет интегрирован в большинство информационных систем, и большая часть взаимодействия будет осуществляться без участия человека", - сказал Чаркин.

По его словам, половина обращений внутренних и внешних клиентов компании с помощью речевых сервисов и роботов.