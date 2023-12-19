В Strabag заявили о намерении Дерипаски продать Rasperia Trading Limited

Этой компании принадлежит 27,8% в австрийском концерне

ВЕНА, 19 декабря. /ТАСС/. Олег Дерипаска уведомил австрийский строительный концерн Strabag о решении продать подконтрольную ему кипрскую компанию Rasperia Trading Limited, которой принадлежит 27,8% в концерне. Об этом сообщается в пресс-релизе Strabag.

"Совет управляющих Strabag SE был проинформирован сегодня российским акционерным обществом "Илиадис" и Олегом Дерипаской <...>, что АО "Илиадис" 14 декабря 2003 года заключило соглашение о покупке 100% акций в MKAO Rasperia Trading Limited. Транзакция пока не была проведена", - говорится в тексте.

Уточняется, что после проведения операции Rasperia Trading Limited "более не будет (опосредованно) подконтрольной Олегу Дерипаске".

"Компания не располагает дополнительной информацией об этой сделке. Таким образом, в настоящее время не представляется возможным провести анализ на предмет нарушения санкций, поэтому компания исходит из того, что акции Strabag, принадлежащие Rasperia Trading Limited, остаются замороженными в соответствии с Постановлением ЕС о санкциях", - отметили в концерне.

Дерипаска был внесен в санкционный список Евросоюза в апреле 2022 года. Правление Strabag приняло решение прекратить сотрудничество с компанией российского бизнесмена.