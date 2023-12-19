СМИ: долю компании Kia на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге также продадут

По информации "Чосон ильбо", 70% акций завода принадлежит Hyundai Motor, еще 30% - Kia

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Доля южнокорейского автопроизводителя Kia на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге также будет продана. Об этом сообщила газета "Чосон ильбо".

Как сообщила ранее Hyundai Motor на своем сайте, совет директоров 19 декабря провел собрание, на котором одобрил предложение о продаже своей доли в Hyundai Motor Manufacturing Rus, которой принадлежит завод в Санкт-Петербурге, российской компании "Арт-Финанс". Hyundai Motor согласовывает окончательные детали сделки, заявил южнокорейский автопроизводитель.

Как поясняет газета "Чосон ильбо", 70% акций завода принадлежит Hyundai Motor, еще 30% - Kia. Обе компании передадут свои доли. По данным издания, сумма сделки составляет 10 тыс. рублей, в нее входит также бывший завод General Motors. Корпорации Hyundai Motor и Kia входят в состав конгломерата Hyundai Motor Group.

По данным газеты, в условия сделки включен пункт о возможности обратного выкупа в течение двух лет, но в этом случае стоимость активов придется обсуждать заново. Издание приводит балансовую стоимость производства Hyundai Motor в 410 млрд вон ($314 млн). Ранее речь шла о 287,3 млрд вон (примерно $219 млн).

Завод Hyundai Motor был открыт в 2010 году. С конвейера выходили автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio. Объем выпуска превышал 200 тыс. автомобилей в год. Площадка прекратила производство в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине из-за перебоев в поставках комплектующих. 25 сентября вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки "Иннопром. Казахстан" заявил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания.