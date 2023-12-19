Bosch рассматривает варианты продажи заводов в России

Два предприятия в Петербурге закрыты, но обслуживание клиентов сохраняется, рассказали в компании

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Германская компания Bosch рассматривает различные варианты продажи своих заводов на территории России. Об этом корр. ТАСС сообщили в компании в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что российское подразделение Bosch ведет переговоры о продаже своих заводов в Стрельне (Санкт-Петербург) турецкому инвестиционному фонду Can Holding.

"Большая часть нашего бизнеса с российскими клиентами и в России была прервана или заморожена на протяжении многих месяцев из-за введенных ограничений", - отметила представитель Bosch.

"Два наших завода в Санкт-Петербурге, где мы производили холодильники и стиральные машины, закрыты, обслуживание клиентов сохраняется. BSH рассматривает различные варианты и разрабатывает подробные планы - в соответствии с требованиями законодательства", - пояснила она, подчеркнув, что в компании не комментируют какие-либо слухи.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова и другие источники сообщил, что российское подразделение Bosch ведет переговоры о продаже своих заводов в Стрельне турецкому инвестиционному фонду Can Holding. По словам Иманова, китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкий инвестиционный фонд Can Holding "предложил вдвое больше". Собеседник издания добавил, что Bosch уволил 30 оставшихся в РФ менеджеров, которые занимались продажей техники российским ретейлерам.

Собеседник "Коммерсанта" уточнил, что Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и др.), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам. По словам источника газеты, условия сделки не предполагают обратного выкупа.