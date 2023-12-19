В ЛНР планируют восстановить 370 км водоводов к 2027 году

Большая часть из них - магистральные водоводы

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти ЛНР при помощи регионов-шефов планируют отремонтировать за следующие три года более 370 км водоводных сетей, большая часть из которых - магистральные водоводы. Об этом сообщила зампред правительства региона Елена Костенко в ходе 11-й сессии проекта "Росликбез".

"На [следующие] три года у нас запланировано восстановить свыше 370 км водоводных сетей, в основном это планы на магистральные водоводы. Не восстановив магистральные водоводы, сложно поставлять те объемы воды, которые планово нужны населению", - сказала Костенко.

Она добавила, что за предыдущие два года восстановлены 195 линейных объектов водоснабжения, 34 водопроводных насосных станции, 20 канализационных коллекторов, три очистных сооружения, 142 линейных объекта теплоснабжения. Установлены 98 модульных котельных, отремонтированы 25 стационарных котельных.

Премьер-министр республики Сергей Козлов отметил, что к началу ремонтных работ в 2022 году водоводы были изношены практически на 80%, а их капитальный ремонт не проводился со времен СССР.