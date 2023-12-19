Авиакомпания Skyline Express эвакуировала самолет из киевского аэропорта Борисполь

Согласно сервису Flightradar24, воздушное судно приземлилось во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Skyline Express перегнала в Европу свой борт из закрытого аэропорта Борисполь в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"19 декабря 2023 года около 9 часов утра (10 часов по московскому времени - прим. ТАСС) был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта Борисполь (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта - украинской авиакомпании Skyline Express. Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов согласно директивам, действующим на время действия военного положения на Украине. И следует отметить, без пассажиров или груза на борту", - говорится в сообщении в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным сервиса Flightradar24, воздушное судно приземлилось во французском аэропорту Тарб-Лурд-Пиренеи.

Это четвертый самолет, покинувший аэропорт Борисполь после закрытия с началом СВО воздушного пространства на Украине.

В начале декабря советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признался, что открытие международного аэропорта Борисполь является желанной, но пока отдаленной целью.