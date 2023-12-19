Инвестиции в Самарскую область превысят 500 млрд рублей по итогам года

В регионе реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций около 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал Самарской области по итогам 2023 года ожидаются на уровне более 500 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"За девять месяцев текущего года инвесторы вложили в Самарскую область более 300 млрд рублей, это больше, чем в прошлом году. В целом за 2023 год инвестиции в основной капитал могут превысить 500 млрд рублей", - сообщает пресс-служба по итогам заключительного пленарного заседании Самарской губернской думы в 2023 году, в котором принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее Азаров сообщил, что в Самарской области реализуется более 250 проектов с общим объемом инвестиций около 1,5 трлн рублей.

Губернатор отметил, что в следующем году продолжится работа по исполнению национальных проектов, развитию экономики, созданию новых рабочих мест. Он привел пример положительной динамики в этой сфере. Так, показатель валового регионального продукта, по предварительной оценке, вырастет на 5,3% по сравнению с прошлым годом, индекс промышленного производства - на 8,1%.

"Не рейтинги являются итогами работы, а повышение уровня благосостояния наших граждан и укрепление мощи и промышленности, и экономики нашего региона, а значит, внесение своего вклада в укрепление и обороноспособности страны, и ее экономической мощи", - приводит слова Азарова пресс-служба.