Завод "Кристалл" перенес проведение IPO на Мосбирже на январь

Компания ранее сообщила, что одержала победу в двух судебных процессах Арбитражного суда Москвы по искам Mast-Jagermeister SE

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) объявил о переносе проведения первичного размещения акций (IPO) компании на Московской бирже с декабря 2023 года на январь 2024 года. Это следует из сообщения КЛВЗ "Кристалл".

Ранее во вторник компания сообщила, что КЛВЗ "Кристалл" одержал победу в двух судебных процессах Арбитражного суда Москвы по искам немецкой компании Mast-Jagermeister SE. Встречный иск КЛВЗ к Jagermeister с исковыми требованиями в размере более 500 млн рублей будет рассмотрен Арбитражным судом Калужской области 25 декабря. Отмечалось, что в случае удовлетворения иска все средства будут инвестированы в развитие производства в Калужской области.

"Это будут дополнительные средства к ранее озвученной инвестиционной программе на 2,5 млрд рублей до 2026 года, из которых 1,5 млрд рублей планируется привлечь в ходе IPO на Мосбирже в январе 2024 года", - говорится в сообщении.

Ранее владелец КЛВЗ Павел Победкин в ходе презентации для аналитиков сообщил о проведении первичного размещения акций компании на Мосбирже в декабре текущего года.

О компании

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию в 61 регион России. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай.