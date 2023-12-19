Ранее компания сообщала, что планируется воссоздать теплоход "Москва" в новом образе с электрической пропульсией

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Компания Sitronics Group планирует спустить электросудно "Москва 2.0" в 2024 году, сообщил журналистам президент компании Николай Пожидаев на форуме "Цифровая транспортация".

"Мы планируем заложить судно в начале [2024] года. Если все пройдет успешно, мы планируем в сезон 2024 года первое судно спустить", - сказал он.

Ранее компания Sitronics Group сообщала ТАСС, что планируется воссоздать теплоход "Москва" в новом образе с электрической пропульсией (пропульсивная система является исполнительной частью главной энергоустановки судна - прим. ТАСС). Судно длиной более 30 м и шириной 8 м будет предназначено для речных прогулок и экскурсионных маршрутов.

В ноябре исполнительный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов сообщал, что Sitronics Group уже подготовила дизайн-проект электрической версии теплохода "Москва" и приступит к строительству в ноябре 2023 года.