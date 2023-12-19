Ростовская область направит 11,5 млрд рублей на проекты реабилитации реки Дон в 2024 году

Самым крупным из них является строительство Багаевского гидроузла

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Проекты реабилитации реки Дон в Ростовской области в 2024 году будут профинансированы на общую сумму в 11,5 млрд рублей. Самым крупным из них является строительство Багаевского гидроузла, сообщил губернатор региона Василий Голубев в интервью ТАСС на международной выставке-форуме "Россия".

Дорожная карта по оздоровлению реки Дон реализуется с 2021 года и затрагивает несколько регионов РФ. Общий объем финансирования до 2030 года составляет более 105 млрд рублей, из них порядка 43,5 млрд рублей предусмотрены для Ростовской области. На территории региона реализуются 15 мероприятий дорожной карты.

"Реализуется ряд проектов [по оздоровлению Дона], на которые в 2024 году предстоит направить в общей сложности почти 11,5 млрд рублей. В том числе для гарантированного судоходства строится Багаевский гидроузел, в 2024 году [на эти цели будет направлено] 11,16 млрд рублей с завершением строительных работ", - сказал глава региона, уточнив, что общая стоимость работ по созданию Багаевского гидроузла составляет 35,9 млрд рублей.

По словам Голубева, 85 млн рублей будет направлено на строительно-монтажные работы на Донском магистральном канале, 53 млн - на проектно-изыскательные работы для дальнейшей реконструкции канала и Нижне-Донской оросительной системы. Также глава региона уточнил, что в 2023-2024 годах предусмотрен капитальный ремонт четырех гидротехнических сооружений: по одному - в Тацинском и Морозовском районах, два - в Милютинском. На эти цели в следующем году предусмотрено около 100 млн рублей. До 2025 года предполагается расчистить более 9 км реки Темерник, стоимость этих работ на 2024 год оценивается в почти 60 млн рублей.

Кроме того, разработан и направлен в адрес Минстроя РФ проект региональной программы Ростовской области по строительству и реконструкции очистных сооружений канализации, которой предусмотрена реконструкция четырех объектов в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и Белой Калитве. Общая стоимость работ оценивается почти в 55,5 млрд рублей, сроки их проведения - 2025-2030 годы. Федеральная программа пока не принята, уточнил губернатор.

В дорожную карту по оздоровлению Дона включено более 20 инициатив. Одна из важнейших - строительство Багаевского гидроузла, который обеспечит более экономное использование водных ресурсов, будет гарантировать подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах. Кроме того, в план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.