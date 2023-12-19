"Россия" увеличит количество ежедневных рейсов из Петербурга в Минводы

Таких рейсов будет три

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с 22 декабря введет новый ежедневный рейс между Санкт-Петербургом и курортными Минеральными Водами для удовлетворения спроса пассажиров и расширения внутреннего туризма. Общее число ежедневных рейсов составит три, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

"Полетная программа "России" из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды расширяется. В расписании перевозчика с 22 декабря появился новый рейс на ежедневной основе. Общая частота полетов по маршруту до конца действия зимнего расписания составит 3 раза в день. <...> Вылет SU/FV6857 из Санкт-Петербурга в 10:55, прилет в 15:00. Вылет SU/FV6858 из Минеральных Вод в 16:00, прилет в 20:00", - рассказали в пресс-службе.

Помимо трех ежедневных рейсов "России", на линии продолжит летать один ежедневный рейс "Победы", а также отправляющийся несколько раз в неделю один рейс авиакомпании "Азимут".

Новый рейс "России" будет выполняться на авиалайнерах Airbus 320 с вместимостью пассажиров до 158 человек.