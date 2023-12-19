В ОАК заявили, что выпустят в 2024-2025 годах большее количество боевых самолетов

Глава корпорации Юрий Слюсарь отметил, что планы на 2024-2025 год превышают планы на 2022-2023 год

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) планирует увеличить производство боевых самолетов - в 2024-2025 годах будет выпущено больше, чем в 2022-2023 годах. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь в эфире Первого канала.

"Планы на 2024-2025 год превышают планы на 2022-2023 год, то есть постоянный неуклонный рост. Рост за счет количества тех типов, которые уже выпускаются, плюс новые типы самолетов, которые мы начинаем выпускать. Конечно, мы считаем, что самолет Су-57, который сейчас уже поступает и принимает активное участие [в СВО], - это самолет, который в большей степени отвечает потребностям", - сказал глава ОАК на расширенной коллегии Минобороны РФ.