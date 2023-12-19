СМИ: МВФ призвал внести поправки в Конституцию Пакистана для улучшения финдисциплины

По информации The Express Tribune, фонд также предложил провести специальный аудит грантов, выданных правительством за последнее десятилетие, а также несколько других мер по укреплению финансового положения страны и решению проблемы неустойчивого государственного долга

ИСЛАМАБАД, 19 декабря. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) призвал к внесению поправок в статью 84 Конституции Пакистана для ограничения полномочий федерального правительства по предоставлению дополнительных грантов бизнесу без предварительного одобрения парламентом. Об этом сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на источники в кабинете министров.

МВФ также предложил провести специальный аудит грантов, выданных правительством Пакистана за последнее десятилетие, а также несколько других мер по укреплению финансового положения страны и решению проблемы неустойчивого государственного долга. Предложения включают в том числе реструктуризацию министерства финансов, которое, по мнению МВФ, имеет слабые возможности планирования и исполнения бюджета. Рекомендации фонда также предусматривают внесение поправки в Закон о бюджетной ответственности, чтобы обеспечить соблюдение установленного законом предела удержания государственного долга на уровне ниже 60% ВВП - предела, который постоянно нарушался пакистанскими властями начиная с 2012 года.

По данным источников, предложения в понедельник были переданы МВФ министру финансов Шамшад Ахтар после завершения фондом обзора управления государственными финансами. В ходе обзора фонд отметил значительные превышения бюджетных расходов из-за внешних и внутренних проблем, а также нестабильной политической обстановки в Пакистане. МВФ также выявил произвольное и чрезмерное использование полномочий правительства при выдаче дополнительных грантов, что привело к случаям, когда сумма таких грантов составляла почти 15% годового бюджета Пакистана, что в свою очередь вело к росту стоимости обслуживания государственного долга страны.

Большинство предложений фонда могут быть реализованы находящимся сейчас у власти временным правительством Пакистана, внесение поправок в конституцию может быть осуществлено новым кабмином страны, который будет сформирован по результатам предстоящих 8 февраля всеобщих выборов. Одобрение поправок потребует большинства в две трети голосов при голосовании в верхней и нижней палатах пакистанского парламента, отмечает The Express Tribune.

По мнению нескольких экспертов, предложения МВФ переживающему экономический кризис Пакистану приобретают все более директивный характер после того, как Исламабад выполнил все предварительные условия фонда и получил от него в июле этого года льготное кредитование в течение девяти месяцев на сумму в $3 млрд и предоставление первого транша в $1,1 млрд.