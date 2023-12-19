Суд ФРГ признал патент фирмы CureVac на вакцину от коронавируса недействительным

Этим решением, как пишет агентство DPA, суд удовлетворил иск компании BioNTech

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральный патентный суд ФРГ признал недействительным патент на базовую вакцину против коронавируса, выданную расположенной в Тюбингене фармацевтической фирме CureVac. Этим решением, как пишет агентство DPA, суд удовлетворил иск германской компании BioNTech, которая совместно с американской Pfizer разработала препарат от COVID-19 Comirnaty.

Компания вправе обжаловать решение в федеральном суде.

В июле 2022 года CureVac, разрабатывавшая вакцину против коронавируса, подала иск в суд ФРГ, обвинив BioNTech в нарушении прав интеллектуальной собственности. BioNTech подала ответный иск в Федеральный патентный суд в Мюнхене, требуя признать патент конкурента недействительным.

CureVac работала над препаратом против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). 15 июня 2020 года Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство инвестирует 300 млн евро в развитие CureVac. Однако в начале июля 2021 года фирма из Тюбингена заявила, что эффективность разработанной ею вакцины от коронавируса, согласно окончательным результатам основной фазы клинических испытаний, составила лишь 48%. 12 октября 2021 года CureVac объявила, что отзывает направленную в Европейское агентство лекарственных средств заявку на выдачу разрешения на использование ее вакцины-кандидата.