Минпромторг: освобождение лекарств от экспортных пошлин простимулирует развитие отрасли

Ведомство выступало инициатором исключения из-под действия экспортных пошлин как готовой фармацевтической продукции, так и активных фармацевтических субстанций, которые производятся российскими предприятиями

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Исключение лекарственных средств и фармацевтических субстанций из-под действия курсовых экспортных пошлин будет способствовать запуску новых мощностей по производству лекарств по полному циклу, так как их создание требует значительного увеличения объема потребления, которого можно достигнуть в том числе путем наращивания поставок на зарубежные рынки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Россия является не только производителем готовых лекарственных средств, но и планово <…> переходит на производство лекарств по полному циклу, включая синтез фармацевтических субстанций. Безусловно, создание таких производств требует значительного увеличения объема потребления, а спрос на внутреннем рынке не всегда стабилен. Выходом является расширение географии поставок российских фармацевтических субстанций, в том числе на зарубежные рынки. В этом плане экспортные пошлины, конечно же, могли препятствовать этому процессу", - отметили в министерстве.

Минпромторг России выступал инициатором исключения из-под действия экспортных пошлин как готовой фармацевтической продукции, так и активных фармацевтических субстанций, которые производятся российскими предприятиями, напомнили в министерстве.

Ранее правительственная подкомиссия вывела несколько товаров из-под действия курсовых экспортных пошлин, соответствующий протокол заседания подписал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Пошлинами не будут облагаться в том числе лекарственные средства и фармацевтические субстанции. Ожидается, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года, сообщили журналистам в секретарите Белоусова.