Бундестаг проголосует по проекту госбюджета ФРГ на 2024 год в конце января

Федеральный конституционный суд запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты, что привело к серьезному бюджетному кризису в республике

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Бундестаг (парламент), согласно планам правительства ФРГ, проведет голосование по проекту государственного бюджета на 2024 год в конце января. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт.

"На второй неделе заседаний Бундестага в конце января 2024 года, согласно этим планам, будет принят госбюджет на 2024 год. Бундесрат (палата представителей федеральных земель - прим. ТАСС) мог бы затем завершить законодательную процедуру 2 февраля", - отметил представитель правительства. По его словам, до этого будет действовать временное управление государственными финансами.

13 декабря после длительных переговоров правительство Германии в целом согласовало проект бюджета на 2024 год. Власти оказались в непростой ситуации в связи с вердиктом Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты, что привело к серьезному бюджетному кризису в республике. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, но правительство Олафа Шольца перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь кабмину приходится изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.