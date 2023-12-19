В Астрахани создали цифровой "двойник" порта по маршруту МТК Север - Юг

Создание цифровых "двойников" позволит улучшить безопасность объектов инфраструктуры на маршруте

АСТРАХАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Ученые Астраханского госуниверситета им. Татищева (АГУ) в рамках разработки цифрового сервиса с "двойниками" объектов международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг создали модель цифрового порта. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности ректора вуза Игорь Алексеев.

"На текущий момент создано программное обеспечение, позволяющее проводить поиск информации по новостным ресурсам с хештегом "МТК Север - Юг" и актуализировать информацию на цифровой платформе. Совместно с АО "Астраханский морской порт" осуществляется разработка цифрового двойника порта. Уже построены трехмерные прототипы, созданы копии архитектурных объектов портовой зоны", - сказал Алексеев.

По словам Алексеева, создание цифровых "двойников" позволит улучшить безопасность объектов инфраструктуры на маршруте МТК Север-Юг, имеющие доступ к платформе пользователи смогут оценивать их инфраструктуру, узнавать характеристики и эксплуатационные возможности онлайн, не тратя время на поездки и переговоры.

"Сейчас мы выходим дальше этой технологии и хотим работать с еще большими числом предприятий, в том числе добывающими и перерабатывающими компаниями из других регионов. <…> Мы подписали соглашение и составили дорожную карту с объединенным холдингом "Селигдар" который сегодня заинтересован в наших наработках. Также подписано соглашение с "Норильским никелем", который заходит <...> на территорию Астраханской области. В 2024 году под целевую подготовку для компаний-партнеров будет выделено около 200 мест для поступающих в наш вуз", - сообщил Алексеев.

АГУ образован в 1932 году, включает 10 факультетов, 36 кафедр и колледж. В университете обучаются более 13 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. иностранцев из 45 стран мира. С июня 2022 года вуз носит имя географа и историка Василия Татищева.

Ранее со ссылкой на ведущего научного сотрудника вуза Ольгу Воронцову сообщалось, что в АГУ приступили к разработке цифровой логистической платформы МТК Север - Юг. Предполагается, что проект объединит бизнес-сообщества, разработчиков и исследователей, он будет содержать удобные для использования базы данных транспортно-логистической отрасли, включая маршруты движения с учетом рисков и цен на топливо, а также цифровые двойники объектов инфраструктуры коридора.

Об МТК Север - Юг

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около 2,1 млрд долларов, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.