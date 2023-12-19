"Росморпорт" заявил о запуске парома "Маршалл Рокоссовский" 20 декабря в автономном режиме

Замгендиректора по безопасности мореплавания компании Кирилл Гайда отметил, что управление судном будет осуществляться из центра дистанционного управления

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Паром "Маршалл Рокоссовский", курсирующий в Балтийском море между Калининградской и Ленинградской областями, 20 декабря будет запущен в автономном режиме. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора по безопасности мореплавания "Росморпорта" Кирилл Гайда в ходе форума "Цифровая транспортация".

"На текущий момент "Маршалл Рокоссовский" находится под грузовыми операциями, буквально завтра он выйдет из порта и, соответственно, приступит также к эксплуатации в автономном режиме", - сказал он.

Кирилл Гайда добавил, что управление судном будет осуществляться из центра дистанционного управления. В центре установлен пункт, в котором будет дежурить береговой капитан судна.

Ранее в ходе форума "Цифровая транспортация" был запущен аналогичный экопаром "Генерал Черняховский". Паром был запущен в полностью автономном режиме.