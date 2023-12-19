В Карелии заявили, что промышленности региона не хватает около 1,6 тыс. кадров

Глава республики Артур Парфенчиков добавил, что общая нехватка кадров на рынке труда составляет около 7 тыс.

ТАСС, 19 декабря. Нехватка кадров на рынке труда Карелии составляет около 7 тыс., из них 1,6 тыс. - это сфера промышленности, где дефицит ощущается наиболее остро. Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас очень большой дефицит кадров, <...> порядка 7 тыс. вакансий в самых различных [областях], в том числе порядка 1 600 вакансий - это наша промышленность. Это, наверное, наиболее сложная сегодня проблема. Мы ее решаем", - сказал он.

По данным управления труда и занятости Карелии на конец ноября, численность безработных в республике составляла около 2,8 тыс., а количество предлагаемых вакансий - 7 тыс. При этом уровень безработицы снизился до рекордных значений и составил около 0,96%.

Ранее губернатор предложил решать вопросы кадрового дефицита с помощью совершенствования профессионального обучения, а также делая упор на переобучение и повышение квалификации опытных специалистов. Кроме того, по его мнению, особое внимание нужно уделить вопросам целевого обучения и взаимодействия учебных заведений с потенциальными работодателями.