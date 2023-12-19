Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Курс юаня вырос до 12,66 рубля, доллар - до 90,34 рубля, евро - до 99,07 рубля

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался разнонаправленно. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3 083,64 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,1%, до 1 074,40 пункта. Курс юаня вырос на 0,068%, до 12,66 рубля, доллар - на 0,28%, до 90,34 рубля, евро - на 0,63%, до 99,07 рубля.

"Ценовая неуверенность нефти и напряженный геополитический фон сдерживали покупательскую активность. В то же время рубль периодически демонстрировал склонность к ослаблению, что оказывало поддержку акциям экспортеров", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был умеренно позитивным. "Темпы роста потребительских цен в еврозоне в ноябре, согласно финальной оценке, сократились до 2,4% год к году с октябрьских 2,9%. Котировки нефти приостановили рост на фоне сообщений о том, что США с союзниками намерены начать операцию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, однако к концу дня снова выбрались в плюс", - также сообщил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (+28,54%), расписки Fix Price (+4,90%), акции "Детского мира" (+3,91%), котировки "М.Видео" (+3,70%), бумаги НЛМК (+3,12%), акции "Новатэка" (+1,93%).

"Расписки Qiwi резко росли третий день подряд без очевидных фундаментальных причин. Акции "Новатэка" пытались развить отскок от минимумов с июля текущего года, очевидно, на фоне скачка цен на газ в начале недели в условиях перебоев с судоходством в Красном море. В целом "Новатэк", как и многие другие компании сектора, ощущает давление из-за усиления санкций западных стран и продолжает переориентацию на Азиатский регион", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-2,56% и -2,51%), котировки ПИК (-2,51%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (-2,39%), акции ТМК (-2,36%). Акции "Газпрома" подешевели на 0,93%.

Акции многих эмитентов корректировались после значительного роста накануне. При этом совет директоров "Газпрома" к вечеру вторника вопреки рыночным ожиданиям не сделал заявлений по дивидендам. "В компании лишь упомянули, что в 2023 году коэффициент чистый долг/EBITDA останется на "комфортом уровне", ниже планки, позволяющей отступать от дивидендной политики. "Газпром" при этом утвердил сокращение инвестпрограммы на 2024 год до 1,6 трлн рубля с 2 трлн рубля в 2023 году и ожидает "уверенных финансовых результатов" за текущий год. Так, прогноз "Газпрома" по годовой EBITDA составляет около 2,2 трлн рубля", - также рассказала Кожухова.

Прогноз на 20 декабря

Завтра из экономической статистики эксперты будут обращать внимание на предварительный декабрьский индекс потребительского доверия еврозоны, данные EIA по недельным изменениям запасов нефти и нефтепродуктов, ноябрьский индекс цен производителей (PPI) РФ. Важных корпоративных событий в среду не ожидается.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 20 декабря - 3025-3125 пункта, по курсу рубля к доллару - 88,5-91,5. В Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи может по-прежнему двигаться в коридоре 3000-3100 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 89-91 рубля, евро/рубль - в коридоре 98-100 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,3-12,8 рубля.