Эксперт: развитие аэротакси поможет москвичам добираться до дач за 40 минут

Это изменит рынок недвижимости в Подмосковье и в несколько раз расширит его границы, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Развитие рынка беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе аэротакси, может в будущем сделать реальностью сценарий, при котором жители Москвы за 40 минут смогут добираться до дач, расположенных в радиусе 200 км от столицы. Это изменит рынок недвижимости в Подмосковье и в несколько раз расширит его границы, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

Он отметил, что тенденции развития роботов и беспилотного транспорта ставят вопрос о том, нужны ли будут людям в будущем города.

"Если у жителя Москвы появляется возможность за 40 минут долететь по выделенному воздушному коридору на аэротакси, как бы дроном, до своей дачи [, расположенной] на расстоянии 200 км, то рынок подмосковной недвижимости "расползается" в несколько раз. Представьте, сколько возникает новых объектов по всему этому диаметру", - сказал Песков, выступая на форуме "Цифровая транспортация" в Москве.

Запуская интерактивное голосование для участников форума, спецпредставитель президента предложил им проголосовать за один из предложенных сценариев будущего.

"Вы верите в какой сценарий? Останутся ли люди жить в крупных агломерациях, <...> да, но процесс [перехода] займет десятилетия, или <...> все-таки беспилотники сделаем и спокойно разъедемся по дачам, а в мегаполисах будем иногда собираться на форумы, потому что давно не виделись", - добавил он, обращаясь к залу.