Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики

Зампред Совбеза РФ отметил, что ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Валовый внутренний продукт (ВВП) РФ растет на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя вступление в силу 12-го пакета санкций против России, он указал, что "тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию".

"Напротив, ВВП России прибавил 5,5% в годовом выражении в третьем квартале и 7,8% во втором, - написал на английском языке Медведев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). - ЕС, спасибо за рост!"

Он привел в пример показатели Германии и Франции. Так, в этом году ВВП ФРГ сократился на 0,2% в годовом выражении во втором квартале и на 0,3% - в третьем. Во Франции в то же время во втором квартале фиксировался рост ВВП на 0,5%, а в третьем квартале наблюдалось сокращение на 0,1%.

"Это мрачное сокращение может продлиться до середины 2024 года", - подчеркнул зампред Совбеза.