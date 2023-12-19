ТАСС стал лауреатом премии "Финансовая элита России 2023"

Агентство впервые получило награду в номинации "За профессиональное освещение развития финансового рынка"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС стало лауреатом одной из старейших премий на финансовом рынке "Финансовая элита России 2023", передает корреспондент ТАСС с XVIII церемонии награждения победителей премии.

Агентство впервые было удостоено награды в номинации "За профессиональное освещение развития финансового рынка".

Премия "Финансовая элита России 2023" существует уже 18 лет. Лауреаты премии - передовые и инновационный компании в различных сегментах отрасли.

В оргкомитет премии входят наиболее авторитетные персоны финансового рынка, представляющие профильные государственные структуры, ведущие отраслевые профессиональные ассоциации финансового сектора, деловые и финансовые СМИ и высшие учебные заведения России.