В США заявили о создании программы-дешифратора для вируса-вымогателя группировки BlackCat

Согласно заявлению Министерства юстиции страны, программа-дешифратор помогла более 500 пострадавшим от действий хакеров восстановить ущерб и избежать требований хакеров о выплатах на общую сумму порядка $68 млн

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США разработало программу дешифровки вируса-вымогателя, используемого хакерской группировкой BlackCat ("Черная кошка"), также известной как ALPHV. Об этом сообщается в заявлении Министерства юстиции США.

По его информации, программа-дешифратор помогла более 500 пострадавшим от действий хакеров восстановить ущерб и избежать требований хакеров о выплатах на общую сумму порядка $68 млн. В ходе расследования ФБР также смогло получить доступ к компьютерной сети BlackCat и заблокировать несколько сайтов, которыми управляла группировка.

По данным ведомств, жертвами кибератак со стороны группировки с момента ее создания стали более 1 тыс. человек. За последние 18 месяцев вирус-вымогатель BlackCat стал второй по распространенности программой такого рода во всем мире. Пострадавшие от атак программы-вымогателя выплатили злоумышленникам сотни миллионов долларов выкупа.

Кибератаки BlackCat с использованием программы-вымогателя нарушили работу нескольких объектов критической инфраструктуры США, в том числе государственных учреждений, экстренных служб, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также объектов сферы здравоохранения и образовательных учреждений.

По данным "Лаборатории Касперского", хакерская группа BlackCat, использующая одноименный вирус-шифровальщик, с конца 2021 года осуществляет масштабные кибератаки. На специализированных форумах хакеры предлагают услуги по заражению компьютеров тех или иных организаций другим злоумышленникам за процент с выкупа. Вирус BlackCat способен поражать системы, использующие операционные системы Windows и Linux.