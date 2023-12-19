Белопорожские малые ГЭС в Карелии планируют включить в энергосистему в 2024 году

Строительство малых ГЭС-1 и ГЭС-2 велось в Кемском районе с 2016 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Белопорожские малые ГЭС в карельской Арктике, строительство которых профинансировал Новый банк развития БРИКС, намерены включить в общую энергетическую сеть в следующем году. Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил во время пресс-конференции в ТАСС.

"Есть все предпосылки для того, чтобы в следующем году наши партнеры уже завершили этот проект, и гидростанции включились в общую нашу энергетическую сеть", - сказал Парфенчиков.

Строительство малых Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 велось в Кемском районе с 2016 года. Планировалось, что их пуск состоится в 2020 году, однако процедуру несколько раз откладывали из-за прорыва грунтовой плотины и других причин. При поддержке Минэнерго России продлили срок реализации проекта. Также были урегулированы вопросы финансового обеспечения для завершения строительства. В октябре глава Карелии сообщал, что строительство завершено, малые ГЭС запущены в эксплуатацию, а весной они успешно выдержали испытания во время паводка.

По данным пресс-службы правительства республики, общая стоимость проекта составляет 11,8 млрд рублей, а установленная мощность каждой гидроэлектростанции - 24,9 МВт. Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России с финансированием под эгидой Нового банка развития БРИКС. Инвестором в акционерный капитал проекта выступил Российский фонд прямых инвестиций совместно с иностранными партнерами в лице ведущих ближневосточных суверенных фондов, а также китайская государственная корпорация Sinomec ("Синомек"). В проекте задействованы производственные мощности крупнейших российских производителей электрогенераторов, турбин и оборудования для гидроэлектростанций.