В США заявили, что исчерпали источники помощи Киеву, кроме запрошенных ассигнований

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что у страны остался один пакет помощи, который можно предоставить Киеву

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты фактически исчерпали источники финансирования помощи Украине, кроме запрошенных американским президентом Джо Байденом дополнительных ассигнований, которые сейчас находятся на рассмотрении Конгресса. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы абсолютно точно готовы поддержать дополнительное финансирование для Украины. Но у нас остался один пакет помощи, который мы можем предоставить Украине, после чего мы исчерпаем наши возможности по предоставлению дополнительной помощи в сфере безопасности, - сказал он. - Я полагаю, этот вопрос будет задан Конгрессу США, которому мы ясно дали понять, что хотим, чтобы запрошенное президентом дополнительное финансирование для Украины было одобрено".