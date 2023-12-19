Моди заявил, что Индия должна стремиться к отказу от импорта технологий

Вместе с тем премьер Индии призвал относиться "очень внимательно к любой новой технологии", назвав искусственный интеллект "очень динамичной проблемой"

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Индия должна самостоятельно находить технологические решения и со временем отказаться от импорта технологий. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая на форуме для молодых разработчиков программного обеспечения.

"Технологии становятся важной частью нашей жизни, как никогда раньше. Нашей целью должно быть, чтобы Индии не приходилось импортировать какие-либо технологии или от кого-то зависеть в этом плане", - сказал он.

По словам Моди, Индия обладает всеми необходимыми ресурсами и может обеспечить недорогую и качественную продукцию, которая станет ответом на вызовы современности.

Вместе с тем премьер Индии призвал относиться "очень внимательно к любой новой технологии", назвав искусственный интеллект "очень динамичной проблемой".

"Он может быть очень полезен, если его использовать правильно, но, если его использовать неправильно, это может создать множество проблем", - отметил он, указав, в частности, на проблему дипфейков. "Нам нужно быть более бдительными, прежде чем верить каким-либо фотографиям или видео. Индия работает над созданием глобальной структуры для искусственного интеллекта", - резюмировал он.