Путин поручил мониторить поток денег за видеоигры, принадлежащие иностранцам

Президент России ждет доклад до 30 апреля и далее раз в год

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг и учет финансовых операций, связанных с видеоиграми, правами на которые владеют иностранные организации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано кабмину при участии Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр и иных заинтересованных организаций. "Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на организацию с привлечением публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр" постоянного мониторинга и учета финансовых операций, связанных с использованием в российском сегменте интернета видеоигр, обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Глава государства ждет доклад до 30 апреля и далее раз в год.