"Финам" рассматривает возможность создания локального брокера в Казахстане

Также президент - председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков напомнил, что компания уже работает над созданием белорусского брокера на базе Парка высоких технологий

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Финам" в рамках международной экспансии к концу 2024 года планирует рассмотреть создание локального брокера в Казахстане, заявил журналистам президент - председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков.

"Ближе к концу года посмотрим на геополитическую ситуацию, [хотим выйти] на рынок Казахстана - либо за счет создания брокера, либо за счет подключения к торгам российского брокера. Скорее всего, это будет создание локального игрока", - сказал он на встрече с журналистами.

Кочетков пояснил, что "Финам" уже обслуживает граждан Казахстана и Белоруссии, но, несмотря на Таможенный союз и прочие интеграции, с них по-прежнему берется налог в 30%. "Это не очень комфортно, поэтому выходить на Россию через локального брокера может быть более экономически целесообразно", - сказал Кочетков.

Он напомнил, что компания уже работает над созданием белорусского брокера на базе Парка высоких технологий.