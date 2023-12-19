США внесли в санкционный список по Ирану 4 физических лица и 10 организаций

Согласно соответствующему документу, в список включили трех граждан Ирана и гражданина Индонезии

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. США внесли в санкционный список по Ирану и нераспространению оружия массового уничтожения 4 физических лица и 10 организаций. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как сообщается в документе, в список включены три гражданина Ирана и один гражданин Индонезии. Кроме того, в перечень внесены четыре иранские компании, четыре организации, зарегистрированные в Малайзии, а также одна фирма, зарегистрированная в Гонконге, и одна - в Индонезии.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.