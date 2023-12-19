Путин поручил принять поправки об увеличении целевых отчислений от лотерей

Президент России отмечал, что отчисления от лотерей на развитие физкультуры и спорта "должны быть в большем объеме"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Размер целевых отчислений от лотерей на развитие спорта должен быть увеличен, говорится в поручении президента РФ Владимира Путина.

"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта", - говорится в одном из пунктов перечня поручений по итогам прошедшего в октябре заседания Совета по физкультуре и спорту. Срок исполнения установлен до 30 июля 2024 года.

На самом заседании Путин отмечал, что отчисления от лотерей на развитие физкультуры и спорта "должны быть в большем объеме". По его словам, речь идет о здоровье нации, которое находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом и является приоритетом.

Кроме того, Путин дал поручение о совершенствовании нормативно-правового регулирования системы отчислений от азартных игр, а также об установлении особенностей их расходования на развитие спорта для людей с ограничениями по здоровью.

"Представить предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования отношений, связанных с направлением, распределением и расходованием целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, а также с контролем за использованием средств, полученных в виде таких целевых отчислений; [а также] об установлении особенностей направления, распределения и расходования таких целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в одном из поручений правительству РФ. Срок исполнения данного поручения установлен до 30 мая 2024 года.

Ранее Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличивает с 1,5% до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта, это позволит увеличить доход от них на 5 млрд рублей ежегодно.