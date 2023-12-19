Реконструкция рулежной дорожки и перрона аэропорта Чебоксар оценивается в 1,75 млрд рублей

Строительные работы планируется завершить в 2024 году

ЧЕБОКСАРЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Часть перрона и рулежную дорожку необходимо реконструировать на территории международного аэропорта в Чебоксарах, где в 2024 году завершится масштабное обновление здания аэровокзала и строительство пристроя. Расходы оцениваются в 1,75 млрд рублей, сообщили ТАСС в Минтрансе Чувашии.

"Наряду с реконструкцией аэровокзала требуется реконструкция искусственных покрытий рулежной дорожки, перрона, мест стоянки воздушных судов, которые находятся в собственности Российской Федерации. <…> Чувашской Республикой подготовлено технико-экономическое обоснование по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса города Чебоксары, включающее работы по реконструкции части перрона и рулежной дорожки" с объемом финансирования в сумме 1 750 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В министерстве поясняют, что взлетно-посадочная полоса (ВВП), рулежная дорожка и перрон построены в 1971 году. В 2006 году на эксплуатируемой части перрона заменили верхние слои асфальтобетонного покрытия, оставив в прежнем виде цементобетонное основание. Регулярно специализированными организациями проводится оценка прочности искусственных покрытий аэродрома.

"По результатам оценки, проведенной в 2009 году, в целях обеспечения безопасности полетов была выведена из эксплуатации значительная часть перрона мест стоянки воздушных судов площадью 39,6 тыс. кв. метров, а также рулежная дорожка №2. Очередная оценка прочности, проведенная в сентябре 2022 года, <…> определила закритическую степень износа и необходимость проведения капитального ремонта для приведения в нормативное состояние выведенных из эксплуатации неработающей части перрона мест стоянки воздушных судов и рулежной дорожки №2", - поясняют в министерстве.

По информации властей, собственником перрона, рулежных дорожек №№ 1 и 2, взлетно-посадочной полосы является Российская Федерация.

Реконструкция аэропорта

Общество "Международный аэропорт Чебоксары", которое является оператором аэродрома, продолжает реконструкцию сектора внутренних воздушных линий аэровокзала. Обновление идет за счет внебюджетных средств. Перепланировка второго этажа и строительство нового пристроя позволят увеличить площадь аэровокзала с 1,5 тыс. до 5,5 тыс. кв. м.

"Строительные работы планируется завершить в 2024 году. После реконструкции пропускная способность сектора внутренних воздушных линий составит 200 пассажиров в час, перспективный годовой пассажиропоток - до 500 тыс. человек. Здание обретет более современный внешний вид, а внутреннее пространство - весь необходимый для современного аэропорта функционал, включая багажные карусели", - поясняют в региональном Минтрансе.

Аэродрому города Чебоксары присвоен класс "В". Он имеет перрон, искусственные покрытия взлетно-посадочной полосы длиной 2 512 м и шириной 49 м, рулежную дорожку РД-А длиной 442 метра и шириной 18 метров, рулежную дорожку РД-В длиной 294,6 м и шириной 22 м (выведена из эксплуатации).