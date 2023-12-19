"Финам" в 2024 году предоставит инвесторам выход на рынки Индии и континентального Китая

Президент - председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков также отметил, что планы по подключению рынков Мексики, Бразилии и Южной Кореи по-прежнему находятся в проработке

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Финам" в первом полугодии 2024 года планирует предоставить инвесторам доступ к рынку Индии, заявил журналистам президент - председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков. Также компания намерена добавить площадки континентального Китая.

"Продолжаем развивать планы про международные экспансии. Из того, что появится уже в первом полугодии следующего года, - это рынок Индии. Должен был появиться в этом, но, к сожалению, не хватило немного менеджерского ресурса, год был перенасыщен событиями <...>, и достаточно медленно решался вопрос по конвертации рупии, по получению необходимых статусов на индийском рынке. Сейчас мы в этом очень сильно продвинулись, думаю, скоро Индия появится", - сказал он на встрече с журналистами.

Кочетков добавил, что ранее планировалось реализовать индийский рынок на базе управляющей компании, однако с этим есть сложности. "Рынок коллективных инвестиций плохо заточен под торговые площадки азиатских стран. Пока это будет прямой доступ для квалинвесторов", - пояснил он.

Компания также добавит биржевой стакан для торговли акциями и облигациями на Шанхайской фондовой бирже. "У нас есть Гонконг, он был до недавнего времени у многих - сейчас он только у нас. Мы добавим площадки континентального Китая для акций и облигаций, в частности Шанхай. Сейчас облигации присутствуют во внебиржевом режиме <...>, добавим полноценный биржевой стакан с возможностью торговли бумагами на Шанхайской бирже", - рассказал Кочетков.

С точки зрения рынка производных инструментов, компания работает над подключением Даляньской товарной биржи, а именно над доступом к фьючерсам на сою и свинину в живом весе. "Они достаточно ликвидны и могут использоваться как спекулянтами, так и хеджерами" - заключил топ-менеджер. Он отметил, что планы по подключению рынков Мексики, Бразилии и Южной Кореи по-прежнему находятся в проработке.