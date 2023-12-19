В Самарской области на 18% увеличилось число компаний, повышающих производительность труда

В 2022 году в нацпроекте приняли участие 140 предприятий, в настоящее время их количество составляет 168

ТАСС, 19 декабря. Количество самарских предприятий, включившихся в нацпроект "Производительность труда", достигло 168, увеличившись за год на 18,3%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга Самарской области.

"В Самарской области участниками нацпроекта "Производительность труда" с начала реализации проекта стали 168 предприятий. В 2023 году к проекту примкнули 26 компаний", - говорится в сообщении.

В 2022 году в нацпроекте приняли участие 140 предприятий, более 90% вышли на уровень повышения производительности на 5% и выше. В Самарской области пятый год работает региональный центр компетенций, эксперты которого помогают предприятиям эффективнее использовать внутренние ресурсы и обеспечивать полную загрузку оборудования и оптимизировать логистику.

Нацпроект "Производительность труда" реализуется с 2018 года, его задачей является повышение эффективности работы российских предприятий, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях за счет внедрения культуры бережливого производства. Срок реализации проекта - до 31 декабря 2024 года.