Путин поручил направить средства от акцизов на табак и алкоголь на развитие спорта

Выполнить поручение президента надо к 1 июля

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил продумать использование части бюджетных средств от акцизов на табак и алкоголь на развитие физкультуры и спорта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству РФ. "Представить предложения о нормативно-правовом регулировании отношений, связанных с направлением начиная с 2026 года части доходов федерального бюджета, поступающих от взимания акцизов на табачные изделия и алкогольную продукцию, в форме субсидий субъектам РФ на реализацию мероприятий по созданию (строительству) спортивных сооружений, предназначенных для занятий массовым спортом, по повышению двигательной активности населения, а также на прохождение гражданами физической реабилитации с использованием средств и методов лечебной физкультуры и адаптивной физической культуры", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Сделать это надо к 1 июля.