В трех муниципалитетах Дагестана намерены построить птицефабрики к концу 2025 года

Работы планируются в целях стабилизации цен на куриные яйца

МАХАЧКАЛА, 19 декабря. /ТАСС/. Новые птицефабрики в целях стабилизации цен на куриные яйца к концу 2025 года появятся в трех муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Новые птицефабрики в целях стабилизации цен на куриные яйца появятся в Хасавюртовском, Кизлярском и Казбековском районах Дагестана. Такими темпами к концу 2025 года республика произведет дополнительно 230 млн штук яиц, что позволит выйти на уровень самообеспеченности свыше 60%", - цитирует пресс-служба правительства Абдулмуслимова.

По сообщению регионального правительства, на сегодняшний день в республике производится 30% продовольственного яйца, остальное все завозится из других регионов. "Руководство Дагестана будет активнее взаимодействовать и с Ассоциацией птицеводов Дагестана, доводя формы господдержки непосредственно до аграриев", - добавили в пресс-службе.