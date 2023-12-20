В России начался эксперимент по маркировке детских товаров

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке некоторых детских товаров начался в России 20 декабря, он продлится до 1 декабря 2024 года. Постановление о его проведении ранее подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В эксперимент включены детские игрушки (в том числе самокаты, ходунки, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах, но за исключением трехколесных велосипедов), коляски для кукол, наборы электрических гоночных автомобилей, настольные игры для детей до 14 лет. Оператором эксперимента выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки "Честный знак").

"Этот эксперимент по маркировке - большая ответственность для нас, ведь речь о безопасности детей и спокойствии родителей. Отрасль также чувствует это, поэтому профильное сообщество было вовлечено в процесс подготовки эксперимента с самого начала. Для нас важен положительный отклик отрасли - уже 25 компаний выразили готовность принять участие в эксперименте. В ходе пилотного проекта у участников будет возможность протестировать все процессы работы с системой маркировкой. Эксперимент касается не только производителей и импортеров, но и розничного звена, маркетплейсов, оптовых рынков", - рассказала руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина, слова которой приводят в центре.

Пилотный проект не повлияет на стоимость детских товаров, так как участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента предоставляются безвозмездно. Опыт, полученный за время проведения эксперимента, станет основой правил обязательной маркировки, если такое решение будет принято правительством, сообщили в ЦРПТ.

По оценке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), доля подделок на рынке возросла до 30%, напомнил заместитель гендиректора центра Реваз Юсупов. "Поддельные игрушки могут выпускаться из некачественных или токсичных материалов, могут не соблюдаться технологии. Важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки еще и с учетом большого количества видов упаковки детских игрушек", - подчеркнул он.

Коммерческий директор "Нордпласт" Роман Ефимов, слова которого приводят в ЦРПТ, отметил, что сейчас на рынке присутствует большая доля контрафактных дешевых игрушек из Китая, которые завозят в РФ с нарушениями по серому импорту. По его мнению, система прослеживаемости детских товаров решит эти проблемы.